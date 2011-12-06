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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 15:21 BJT

〔法国经济〕财政经济部长巴胡安:法国2012年举债将没有问题

路透巴黎12月6日电----法国财政经济部长巴胡安:

* 法国2012年举债将没有问题

* 法国仍希望欧洲金融稳定机构(EFSF)能够筹集到1.5万亿欧元的资金 (完)

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