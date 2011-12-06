〔中国债市〕人民币利率互换小涨,央票利率意外持平打压宽松政策预期

路透上海12月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周二报价小涨,但整体成交延续近期比较清淡场面.上午央行公开市场央票发行利率意外持平,打压市场对於短期内基准利率松动的预期.
北京一大型银行交易员称,由於货币政策开始转向宽松,IRS市场利率近期整体还处於下行态势,只不过早上央票发行利率意外持平,给市场造成一些扰动.
"但(利率松动)这只是一个timing的问题吧,我觉得迟早都会降的,"他说.
央行公开市场一年期央票中标收益率连续第三周持平,与之前多数业内人士预期的小幅下跌相左.此举表明央行短期没有下调基准利率的意愿,同时也造成市场流动性的实质性回收,政策松动力度恐怕不及预期,不利於债市进一步回暖.[CN/MMTCN]
中国银行间债市周二早盘现券收益率反弹,其中利率品种上行幅度约5个基点(bp).作为投资风向标的一年期央票收益率意外持平,推升二级市场收益率水平.不过,因资金面并未受明显冲击,反弹幅度有限.
中国央行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 2.9500/3.0771 2.6633/2.7550 2.6700/2.7633 2.8033/2.8900 2.7400/3.0367
周一 3.0833/3.1983 2.6236/2.7050 2.6757/2.7686 2.7671/2.8600 2.7220/2.9960
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变动 -0.1333/-0.1212 +0.0397/+0.0500 -0.0057/-0.0053 +0.0362/+0.0300 +0.0180/+0.0407
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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