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债券 | 2011年 12月 6日 星期二 15:24 BJT

〔欧元债市〕德债开低,因德国在标普的降级警告名单中

路透伦敦12月6日电---德国公债期货周二开低,标准普尔警告称,若周五欧盟峰会不能达成解决债务危机的全面计划,可能调降欧元区15个国家的评级,德国就在其列.

标普称,可能调降奥地利、比利时、芬兰、德国、荷兰和卢森堡评级一个级距,其余九国可能被调降高达两个级距,包括目前评级为AAA的法国.

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