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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 15:47 BJT

〔韩国央行〕料连续第六个月维持利率不变,以观察欧债危机进展

* 事件:韩国央行检视政策利率

* 时间:12月8日,约在0100GMT公布利率决议

* 路透调查结果:22位受访分析师均预测利率维持不变;就下次利率变得是升息还是降息存在看法分歧

路透观测

--路透访问的22位分析师均预期韩国央行周四将连续第六个月维持基准利率KROCRT=ECI在3.25%不变,以观察欧洲阻止债务危机的效果.

--关於下一次利率变动,分析师的看法平分秋色.20位受访者中,10人预计欧元区渡过债务危机的最严重时刻後,央行将升息.另外10人则预测届时会降息,以应对经济下滑.

--此次调查结果与前次调查一致.上次调查是在韩国央行11月11日议息会议之前几天进行的,上月央行维持利率不变.

--韩国央行今年举行的11次会议中,有四次的会议结果出乎市场预期,均发生在上半年.(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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