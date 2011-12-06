〔中国票据市场〕转贴利率变化不大,信贷额度压力仍存限制下行空间

路透北京12月6日电---中国票据市场转贴利率周二变化不大.贷存比(贷款/存款)考核中,机构信贷额度压力仍存,限制着票据利率大幅向下的空间.
"今天(转贴利率)跟之前没什麽区别."北京一大型银行交易员称,"额度没那麽宽松,预期是松了,但存贷比在那摆着,不是一天两天(能解决)的事."
东北地区一国有银行交易员亦指出,本月其只做了一两天票据业务,就把所分配的额度用光了;当前正在等待计财部门确定信贷调整方向和额度,一旦确定,票据市场或迎来交投热络期,交投的目的自然是调配额度.
上述北京交易员并指出,贷存比情况未有实质性好转之前,票据市场难有大行情;年底前,预计票据转帖利率向上调整的概率更大一些.
中国证券报周二报导称,由於11月的最後三天信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷款将达到5,500-6,000亿元人民币.[ID:nCN1263974]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 8.6616/8.2067 9.0797/8.6249 10.3850/9.5000
上日 8.6760/8.2244 9.0701/8.6227 10.4350/9.5200
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变动 -1.44bp/-1.77bp +0.96bp/+0.22bp -5.00bp/-2.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价小跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3517%,较上日的6.3673%小跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1310/3.0608 3.2000/3.1360
上日 3.1468/3.0718 3.2110/3.1440
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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