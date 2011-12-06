〔金属期市〕期铜三日来首次下滑,此前标普警告或调降欧洲国家评级

路透新加坡12月6日电---伦敦期铜周二三日来首次下跌.此前标准普尔称或下调欧元区国家主权评级,而亚洲开发银行则表示相较于几个月前亚洲面临"大得多"的下行风险.

交投最为活跃的上海2月期铜SCFc3下跌0.5%至每吨57,670元人民币.

Mirae Asset Securities商品研究部门主管Henry Liu说:"未来两个月,情势看似并不会太好."

"12月的需求将放缓,因为正值冬季,而1月也将会较为淡静,因时值中国农历新年.总体上说,需求不会增长,但也不会滑坡."