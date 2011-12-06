《专栏》人民币贬值预期是一种幻象

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 汤亚键

人民币对美元的汇率连续四个交易日跌停日交易区间下限,市场对中国经济增长放缓和出口减弱的担忧不断升温,加上央行10月外汇储备近3年来首次“减负”,近期香港离岸市场NDF又推波助澜,一时间境内外投资者举棋不定,不知道人民币汇率的风要往哪边吹.

10月份外汇储备的减少能反映资本开始逃离中国吗?答案是否定的,央行数据显示,10月央行外汇占款减少295亿元,折合美元47亿美元,但数据显示同期外汇存款增加70亿美元.两者轧差,囤积在境内的外汇总量仍增加了23亿美元.

10月份银行代客结售汇顺差聚降至32亿美元,居民和企业结汇意愿减弱,但仍为顺差.这些数据都说明外汇在前期大幅流入後,流入速度、流入数量都正在减缓,处於休整期,"藏汇于民"取得进展,但并不支持资本开始向境外撤离的说法.

当前香港离岸市场即期人民币汇率低於国内在岸市场人民币汇率,也就是通常所说的人民币汇率下跌,所折射的人民币贬值预期更是一种“幻象”,很难真实地反映人民币汇率真实价格.

这几天香港人民币汇率下跌的主要原因有三点：首先是前期人民币国际化速度过快,香港市场投资渠道狭窄,人民币市场容量有限,造成人民币供给、需求失衡,汇率价格波动加剧.

存款是香港市场人民币主要方式,香港市场"淤积"的巨额人民币存款总量8月开始放缓, 10月份首次下跌至6,185亿元人民币,在跨境结算量和香港市场容量饱和的双重挤压下,人民币在香港的需求量减少,供给相对过剩,造成离岸人民币汇率下跌.

其次,人民币国际化的负面作用开始显现,人民币由"快速流出"向"快速回流"转身,将直接替代境内银行外汇结汇,导致境内结汇规模下降.9、10月跨境结算企业由於在岸市场和离岸市场汇率差价存在,多采取在香港将美元结汇後以人民币方式汇入国内,香港市场人民币尽流出轧差净额月均200亿元,人民币贸易结算资金流向起伏不定,加剧了汇率的波动.

最後,离岸市场人民币投资收益率远低於国内,人民币回流意愿增强;返程境内受制於清算行人民币清算额度,利率差价向汇率差价传导,拉低了离岸人民币价格.

香港市场人民币存贷款利率长期低於国内,企业人民币融资大幅上升,人民币信用证集中到期,人民币在回流国内市场时,又受到香港离岸人民币清算银行清算规模小的限制,部分境外参加行不得不通过离岸市场出售人民币,从而导致离岸人民币价格出现剧烈波动,人民币离岸价格和在岸"价格差"凸现.

至于说香港人民币非本金交割远期市场(NDF)的汇率,更多的反映的是人民币汇率市场情绪,不能代表市场上的人民币升值或贬值预期.

目前的外汇数据还不能说明资本开始大规模地逃离中国.虽然央行外汇占款减少,但国内外汇总量增加；离岸市场人民币汇率虽然偶有跌停,但人民币仍局限用於东南亚局部地区的贸易结算,离岸市场仅局限於香港,人民币汇率最终由上海外汇交易中心的挂牌价说了算.

与此对应的是,离岸市场数量、香港清算行的额度和外汇允许波动的幅度需要放开,惟在此完全市场条件下,国内的外汇总量、央行投放市场的外汇净流量才能准确地反映人民币升贬值预期.(完)

(作者就职于人民银行湖北省黄冈市分行)