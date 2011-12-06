《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,因标普警告将调降多个欧元区国家评级

0744GMT--欧元EUR=下跌0.4%至1.3341美元,此前评级机构标准普尔称,若本周举行的欧盟(EU)峰会在解决债务危机方面未能取得进展,其可能将大举调降多个欧元区国家的信用评级.
其他风险较高的货币下跌,美元指数.DXY上涨0.3%至78.835.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
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