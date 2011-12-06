(重温稿)中国新债预测》三年国债利率预测均值2.84%,略低於二级市场水平

* 招标品种: 财政部三年期固息国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(7日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商和保险)
* 预测区间: 2.78%-2.90%
* 预测均值: 2.84%(按各家机构预测值平均)
路透上海12月6日电---中国财政部周三将招标发行2011年第25期三年期国债.路透调查显示,央行下调存款准备金後,释放资金增加了配置需求,但一年期央票发行收益率未如预期般下跌,压制了债市乐观情绪,并将影响到部分机构对本期国债的投标,推测明日该期国债中标利率并不会低於二级市场水平太多,预测均值为2.84%.
"估计明天的国债(中标)利率会比二级市场低一点,但也不会低太多."华南一位银行交易员指出,"今天一年央票(发行)收益率意外持平,给市场造成一些负面影响."
中国央行公开市场一年期央票中标收益率连续第三周持平,与之前多数业内人士预期的小幅下跌相左.此举表明央行短期没有下调基准利率的意愿,同时也造成市场流动性的实质性回收,政策松动力度恐怕不及预期,不利於债市进一步回暖.[CN/MMTCN]
上述交易员并指出,央票发行收益率持平,或许意味着央行近期降息的可能性甚微,这将影响部分交易型机构的投标热情.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在2.9099%;二级市场上,剩余期限约2.49年的固息国债110013券,目前最新成交tCN110019=CFXS在2.86%.
国海证券报告则认为,目前基本面利好债市的格局尚未改变,债券收益率仍有一定的下行空间,鉴於债券牛市尚未结束,该期国债仍具备一定的配置价值.
从12月5日(周一)起,中国人民银行下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析人士预计,此次下调存准将释放3,500-4,000亿元资金.[ID:nCN1253422]
该期债为财政部今年第25期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债竞争性招标时间为12月7日上午9:30-10:30,12月8日开始发行并计息,12月12日发行结束,12月14日起上市交易.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进