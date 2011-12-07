〔新债招标〕中国三年期国债中标利率2.82%,略低於预测均值--业内人士

台湾股市：微收跌中止连三日涨势，短线维持族群轮动高档整理格局

路透台北2月8日 - 台湾股市周三平盘震荡后微收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。 分析师表示，指数拉高后引发获利了结卖压，预估大盘暂在9,500点附近横向盘整，在电子、金融族群轮流上 涨带动下，短线大盘有望缓步盘坚。 台湾加权股价指数 收跌0.12%至9,543.25点；盘中前高为2015年6月3日的9,645.48点；今日成交初 值 为1,060.02亿台币，上交易日修正后为957.10亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，近期资金面反应苹果 新机提前拉货的消息，苹果概念股稍有出现轮 动行情，今日大盘也受鸿海 走强引领指数盘中续创波段新高，但随后引发获利了结卖压出笼，致指 数稍从高档小幅滑落，短线仍看好台股维持高档整理格局。 〞现在电子、金融族群良性轮动向上。〞他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，尽管涨多族群略见获利了结卖需，不过股价表现落后族群则仍见补涨 ，凸显大盘仍续维持高档整理的动能，并未露出败象，若短线量能维持千亿台币左右