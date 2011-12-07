〔新债招标〕中国三年期国债中标利率2.82%,略低於预测均值--业内人士

欧洲企业：沃尔沃2016年获利和营收大增，2017年销量料将再创纪录
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透上海12月7日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币三年期固息国债,中标利率为2.82%,稍低於此前2.84%的市场预测均值.
业内人士并称,该期债的最优(边际)利率为2.88%,首场投标倍数1.39倍.此前市场对今日新债的利率预测区间为2.78%-2.90%.
该期债为财政部今年第25期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债12月8日开始发行并计息,12月12日发行结束,12月14日起上市交易.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透2月8日 - 澳洲股市周三上涨，得益于金融股的推动，并追随美股升势。在澳洲央行对经济成长发表乐观看法后，市场仍保持正面基调。
路透台北2月8日 - 台湾股市周三平盘震荡后微收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。 分析师表示，指数拉高后引发获利了结卖压，预估大盘暂在9,500点附近横向盘整，在电子、金融族群轮流上 涨带动下，短线大盘有望缓步盘坚。 台湾加权股价指数 收跌0.12%至9,543.25点；盘中前高为2015年6月3日的9,645.48点；今日成交初 值 为1,060.02亿台币，上交易日修正后为957.10亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，近期资金面反应苹果 新机提前拉货的消息，苹果概念股稍有出现轮 动行情，今日大盘也受鸿海 走强引领指数盘中续创波段新高，但随后引发获利了结卖压出笼，致指 数稍从高档小幅滑落，短线仍看好台股维持高档整理格局。 〞现在电子、金融族群良性轮动向上。〞他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，尽管涨多族群略见获利了结卖需，不过股价表现落后族群则仍见补涨 ，凸显大盘仍续维持高档整理的动能，并未露出败象，若短线量能维持千亿台币左右