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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 10:39 BJT

〔新债招标〕中国三年期国债中标利率2.82%,略低於预测均值--业内人士

路透上海12月7日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币三年期固息国债,中标利率为2.82%,稍低於此前2.84%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债的最优(边际)利率为2.88%,首场投标倍数1.39倍.此前市场对今日新债的利率预测区间为2.78%-2.90%.

该期债为财政部今年第25期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债12月8日开始发行并计息,12月12日发行结束,12月14日起上市交易.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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