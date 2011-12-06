〔中国新股〕新华保险A股下周五上市,将进军健康和养老产业--高层(更新版)

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* 下周四和周五分别在H股和A股市场上市

* A股和H股发行价可能略有不同

* 业务延伸至健康和养老产业

* 投资渠道有望得到拓展

路透上海12月6日电---正在进行A+H首次公开发行(IPO)的新华人寿保险股份有限公司高层周二透露,公司A股将会在下周五(16日)上市,H股会在下周四(15日)上市.公司还表示,计划将业务扩展至健康和养老产业.

新华人寿总裁兼执行董事何志光在网上路演会上指出,公司目标是成为中国最优秀的以全方位寿险业务为核心的金融服务集团,但目前没有计划扩张至非保险领域,例如银行、证券等.

"不同于其它寿险公司,我们将提供全方位寿险业务."他表示,"以人为核心,覆盖客户全生命周期,延伸至健康和养老等产业.我们将成为以寿险主业和资产管理为支柱的金融服务集团."

他透露,经过调研,公司认为进军养老和健康产业将大大推动相应的养老和健康保险产品的增长,形成协同效应.公司计划与国内外相关专业机构共同合作开发养老和健康产业,力争逐步建立面向新华客户的养老社区体系、健康管理体系、医疗服务体系和看护体系.

新华保险已是国内第三大寿险公司,仅次于中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)之後,今年前十个月的市占率为10%.

何志光还指出,已公布的H股和A股定价区间是相同的,H股按汇率调整後与A股相同,均为23-28元人民币.A股价格和H股最终价格的确定分别通过两个市场累计投标询价,簿记建档确定,可能会略有不同.

新华保险A股将於周三网上申购,下周一(12日)资金解冻,发行完成;H股计划於周四(8日)定价.

**拓展投资渠道**

新华保险香港IPO招股价区间为每股28.2-34.33港元,拟发售3.5842亿股H股,集资101-123亿港元.其A股发行价区间为每股23-28元,至多将募资44.4亿元人民币.[ID:nCN1253278]募集资金将主要用於补充资本金以支持其业务增长.

新华资产管理公司总裁李全指出,IPO完成後,新华的偿付能力充足率可进一步提升,预计新华的投资渠道会得以扩展.届时公司将可以投资於其他资产类别,例如无担保企业债券、基础设施债权投资计划、未上市股权及不动产等以实现投资组合的进一步多元化.

新华保险当前的投资组合主要以债券型投资、银行存款和股权型投资为主.2011年上半年这三种投资的占比分别达到52.3%、30.7%和9.2%.

据新华保险的招股书,其於9月底止的偿付能力充足率降至86.6%,6月底则为106.1%,根据中国保监会分类属於不足类公司,其保险业务经营和投资活动可能受到各种限制;而偿付能力充足率高於150%则属於充足II类公司,属於监管的标准最高级别.

中国国际金融、瑞银UBSN.VX以及高盛(GS.N)为新华人寿是次IPO的联席全球协调人.A股主承销商为中金公司和瑞银证券.(完)