〔中国债市〕央票及短融收益率走升,受公开市场央票收益率意外持稳拖累

路透上海12月6日电---中国银行间债市周二央票以及短期融资券等短端产品收益率明显上行,因公开市场一年央票发行收益率意外持稳.不过目前市场对未来货币政策可能走宽的预期依旧强烈,债市总体向好趋势未改.
二级市场上,除了剩余期限约一年左右的央票,"短融等信用债收益率也上了十几个点,还有短的IRS(利率互换也上涨)."上海一银行交易员表示.
央行上午招标发行的500亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%,此前因二级市场收益率明显低於一级,市场预期发行收益率应有小幅下行.[CN/MMTCN]央票结果公布後,二级市场一年左右央票收益率应声上行约7-8个基点(bp).
现券的暂时受挫,并未打消机构择机入市的信心.因对未来货币政策向宽预期依旧强劲."收益上了,但大家(该买)还是要买."上述交易员认为.
全球经济快速降温以及国内通胀缓解,令中国加快放松货币政策的步伐.时隔近三年之後,中国央行上周三首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]
受公开市场央票发行结果影响,二级市场上剩余期限近一年的央票1101088券成交收益率tCN1101088=CFXS,从上日的3.37%左右,升至3.44%-3.45%附近.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.8577 3.3778
上日 2.8681 3.2917
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4320/3.3656
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6009/2.5309
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5220/3.4470 (完)
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--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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