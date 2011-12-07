〔背景资料〕中国2008年和2011年部分经济指标及货币政策变动一览

(本背景资料可搭配"《中国政策分析》貌似相同的危机,政策应对玄机或大不相同"一文,如欲浏览请点选[ID:nCN1261696])

考虑眼下欧债危机及美国主权债务问题正让全球经济复苏变得扑朔迷离,中国貌似正面对与2008年相同的危机,但路透采访的官员和专家们普遍预计,2008年为应对危机而祭出的中国政策"大转身"难以再现,积极财政和稳健货币的政策基调明年仍会延续.