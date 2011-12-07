〔背景资料〕中国2008年和2011年部分经济指标及货币政策变动一览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本背景资料可搭配"《中国政策分析》貌似相同的危机,政策应对玄机或大不相同"一文,如欲浏览请点选[ID:nCN1261696])
路透北京12月7日电---备受关注的中央经济工作会议将於近期召开,明年中国财政、货币政策基调在这次会议中将有所定论.
考虑眼下欧债危机及美国主权债务问题正让全球经济复苏变得扑朔迷离,中国貌似正面对与2008年相同的危机,但路透采访的官员和专家们普遍预计,2008年为应对危机而祭出的中国政策"大转身"难以再现,积极财政和稳健货币的政策基调明年仍会延续.
以下为中国2008年与2011年部分经济指标,及货币政策变动一览:
一、中国国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)数据一览:
1、GDP季度及年度数据
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年度
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2008年 10.6 10.1 9.0 6.8 9.6
2011年 9.7 9.5 9.1 ~ ~
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2、CPI月度及年度数据
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度
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2008年 7.1 8.7 8.3 8.5 7.7 7.1 6.3 4.9 4.6 4.0 2.4 1.2 5.9
2011年 4.9 4.9 5.4 5.3 5.5 6.4 6.5 6.2 6.1 5.5 ~ ~ ~
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*注: ~为未知数据
二、以下为中国2008年和2011年利率历次变动一览表
1.以下为2008年和2011年金融机构基准贷款利率变动详细表:
一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)
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2008/09/16-- 7.47下调至7.20 7.56下调至7.29 7.74下调至7.56 7.83下调至7.74
2008/10/09-- 6.93 7.02 7.29 7.47
2008/10/30-- 6.66 6.75 7.02 7.20
2008/11/27-- 5.58 5.67 5.94 6.12
2008/12/23-- 5.31 5.40 5.76 5.94
2011/02/09-- 5.81上调至6.06 5.85上调至6.10 6.22上调至6.45 6.40上调至6.60
2011/04/06-- 6.31 6.40 6.65 6.80
2011/07/07-- 6.56 6.65 6.90 7.05
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2.以下为2008年和2011年部分期限居民储蓄利率变化表:
一年期(%) 三年期(%) 五年期(%)
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2008/10/09-- 4.14下调至3.87 5.40下调至5.13 5.85下调至5.58
2008/10/30-- 3.60 4.77 5.13
2008/11/27-- 2.52 3.60 3.87
2008/12/23-- 2.25 3.33 3.60
2011/02/09-- 2.75上调至3.00 4.15上调至4.50 4.55上调至5.00
2011/04/06-- 3.25 4.75 5.25
2011/07/07-- 3.50 5.00 5.50
注:中国自2008年10月9日起对储蓄存款利息所得暂免徵收个人所得税
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三、以下为2008年和2011年中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览
法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存
款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银
行可以获得的利息收入降低.
超额准备金存款--金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用於支付清算、头
寸调拨或作为资产运用的备用资金.
表1. 2008年、2011年存款准备金比率历次调整一览:
时间 调整内容
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2008-01-25 14.5%提高到15%
2008-03-25 15%提高到15.5%
2008-04-25 15.5%提高到16%
2008-05-20 16%提高到16.5%
2008-06-15 16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施)
2008-06-25 17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施)
2008-09-25 *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调)
2008-10-15 16.5%下调至16.0%
17.5%下调至17.0%(工行等六家银行)
2008-12-05 16.0%下调至14.0%
17.0%下调至16.0%(工行等六家银行)
2008-12-25 14.0%下调至13.5%
16.0%下调至15.5%(工行等六家银行)
2011-1-20 18.5%上调至19%
2011-2-24 19%上调至19.5%
2011-3-25 19.5%上调至20%
2011-4-21 20%上调至20.5%
2011-5-18 20.5%上调至21%
2011-6-20 21%上调至21.5%
2011-12-5 21.5%下调至21%
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注:*表示2008年9月25日工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行
存款准备金率暂不下调
表2. 2008年以来中国法定准备金及超额准备金利率变动一览:
时间 准备金存款利率 超额准备金利率
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2008-11-27 自1.89%下调至1.62% 自0.99%下调至0.72%
==================================================(完)
--整理 康熙泽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。