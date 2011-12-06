《外汇动态》欧元/美元目前下跌,下档料涌现大量买单

0827GMT--欧元兑美元EUR=下跌,但重要的是,投机客目前做空欧元的力度达到极致,而且值得注意的是,中东买家已经返场.

在1.3330前料浮现买单,该水准下方挂有停止单.接下来在在1.3300-10和1.3280-85挂有买单.1.3250-60(11月30日低位)处有大量买单.

期权买家可能将到期行权价设在1.3330,在1.3300和1.3400也有期权到期.

在上档方面,1.3390-50和1.3440-50处料有不少卖单,这些水准上方挂有大量停止单.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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