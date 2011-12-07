iPad社交杂志Flipboard发布中文版

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月6日电---苹果(AAPL.O)iPad社交杂志应用程序商Flipboard周二称，已与新浪(SINA.O)和人人网(RENN.N)联手推出Flipboard中文版，以吸引中国网络用户。
Flipboard首席执行官Mike McCue今年5月在Twitter上称，该应用程序整合了Facebook，因此在中国遭屏蔽。
Flipboard中文版是其首个国际版本，其中文内容整合了新浪微博发贴及人人网状态更新。
McCue在网上发表声明称：“我们首个国际版选择中国，因为我们有个难得机遇，能与新浪和人人网合作，创造美妙的用户体验。此外，中国拥有苹果第二大应用程序商店，中国也是iPad销量增长最快的市场之一。”
从周二开始, 中国用户可以免费从苹果中国应用程序商店下载该应用程序。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。