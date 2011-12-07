iPad社交杂志Flipboard发布中文版

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月6日电---苹果(AAPL.O)iPad社交杂志应用程序商Flipboard周二称，已与新浪(SINA.O)和人人网(RENN.N)联手推出Flipboard中文版，以吸引中国网络用户。

Flipboard首席执行官Mike McCue今年5月在Twitter上称，该应用程序整合了Facebook，因此在中国遭屏蔽。

Flipboard中文版是其首个国际版本，其中文内容整合了新浪微博发贴及人人网状态更新。

McCue在网上发表声明称：“我们首个国际版选择中国，因为我们有个难得机遇，能与新浪和人人网合作，创造美妙的用户体验。此外，中国拥有苹果第二大应用程序商店，中国也是iPad销量增长最快的市场之一。”

从周二开始, 中国用户可以免费从苹果中国应用程序商店下载该应用程序。（完）