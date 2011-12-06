《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月6日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS:

欧元/美元:欧元昨天再度企图上攻,但未能站上1.3500,之後在美国尾盘下跌.1.3570及过去两周高点,仍是阻挠进一步上涨的关键水位.下道支撑位在1.3340,即11月25日低点1.3210拉出的趋势线支撑位.若跌落此处,可能重新看向11月低点.

後市目标仍是重新测试10月低点1.3150,接着是跌向1.3050水位,这是欧元由1.1880升至1.4940美元的61.8%回档位.若跌落此处,则看向今年低点1.2870.

美元/日圆:目前跌势持续在77.60趋势线支撑上方获得稳定买兴浮现.主要目标仍是上探趋势线阻力位置79.00.唯有跌落77.20/30日圆,才会削弱上探格局,并面临下行测试76.20/30主要支撑区域的危险,若跌落此区域,则可能跌向75.30.

欧元/英镑:仍不脱我们的大范围区间,但目前在0.8620附近形成坚固顶部,仅略低於0.8650/70的强劲阻力.若升破0.8670,则重新上看0.8730.欧元目前收盘稳守在0.8565的200周移动均线切入位上方,因此,轧空仍是一大隐忧.另一道重要支撑在趋势线支撑位0.8385.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 丁琦

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