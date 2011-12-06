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债券 | 2011年 12月 6日 星期二 18:16 BJT

〔新债招标〕中国潍柴控股集团21亿元五年中票,票面利率5.04%--路透数据

路透上海12月6日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国潍柴控股集团有限公司周二簿记建档的
21亿元人民币五年期中期票据,票面利率为5.04%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 潍柴控股集团   41      21       5       *5.04%      民生银行     AAA        12/7      12/8
 =============================================================================================(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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