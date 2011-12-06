〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场关注欧债危机进展

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透伦敦12月6日电---美国公债价格周二几乎未见变动,但表现好於德国公债.此前标准普尔警告若欧元区政策制定者无法拿出危机解决方案,或调降德国债信评级.
标准普尔称,如果欧洲领导人未能在本周稍晚举行的峰会上就化解欧债危机采取果断行动,可能调降15个欧元区国家的信用评级.[ID:nCN1263748]
焦点仍然在一项关键的欧洲会议,在此次会议结果出炉之前公债价格或将维持在窄幅区间.
市场仍然乐观的认为欧洲领导人能就更有力的财政措施达成一致,从而为欧洲央行采取更激进措施平抚二线国家市场的动荡做好准备.
美债期货TYv1最新下跌2/32至129-15/32.指标10年期公债收益率US10YT=RR个上升3基点,报2.0628%,稍低於可比德国公债收益率.
蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)交易员Craig Collins说:"欧洲是市场的焦点.萨科齐和梅克尔表示本周末将出台支撑人气的措施."
"不过欧洲国家评级被置于负面观察名单,谁能相信这些国家的主权债是真正的'AAA'债券呢?"
在标准普尔的警告後,美国/欧盟10年期公债收益率之差走阔逾10个基点.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。