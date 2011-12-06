〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场关注欧债危机进展

路透伦敦12月6日电---美国公债价格周二几乎未见变动,但表现好於德国公债.此前标准普尔警告若欧元区政策制定者无法拿出危机解决方案,或调降德国债信评级.

标准普尔称,如果欧洲领导人未能在本周稍晚举行的峰会上就化解欧债危机采取果断行动,可能调降15个欧元区国家的信用评级.[ID:nCN1263748]

焦点仍然在一项关键的欧洲会议,在此次会议结果出炉之前公债价格或将维持在窄幅区间.

市场仍然乐观的认为欧洲领导人能就更有力的财政措施达成一致,从而为欧洲央行采取更激进措施平抚二线国家市场的动荡做好准备.

美债期货TYv1最新下跌2/32至129-15/32.指标10年期公债收益率US10YT=RR个上升3基点,报2.0628%,稍低於可比德国公债收益率.

蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)交易员Craig Collins说:"欧洲是市场的焦点.萨科齐和梅克尔表示本周末将出台支撑人气的措施."

"不过欧洲国家评级被置于负面观察名单,谁能相信这些国家的主权债是真正的'AAA'债券呢?"

在标准普尔的警告後,美国/欧盟10年期公债收益率之差走阔逾10个基点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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