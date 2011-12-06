〔东南亚股市〕多数收低,标普预警报告惊扰投资者

路透吉隆坡12月6日电---周一多数东南亚股市下跌,因标普可能大规模下调欧元区国家信贷评级的警告,令投资者在本周欧盟峰会前保持审慎.
新加坡、印尼和其他股市走势震荡,跌至约一周最低,成交清淡.
一定量的卖压冲击近来录得涨幅的股票,包括银行股,因投资者对可能的评级调降对全球金融体系的影响愈发不安.
新加坡股市.FTSTI和马来西亚股市.KLSE均小跌0.6%;印尼股市.JKSE收低0.7%.
Bapindo Bumi Sekuritas的分析师Yasmin Soulisa预计市场近一步下跌,称"印尼股市在步入年底之际继续下跌的概率极大."
菲律宾股市.PSI收低0.21%;越南股市.VNI收跌0.25%.
泰国股市.SETI由跌转升,小涨0.14%.
新加坡股市成交额降至30日均值的0.7倍,银行股涌现卖压.星展银行(DBS)(DBSM.SI)下跌2.4%,且新加坡大华银行(UOBH.SI)下跌1.3%.
1108GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2749.24 -16.99 -0.61 -13.82 3190.04
马来西亚 .KLSE 1480.92 -9.03 -0.61 -2.50 1518.91
泰国 .SETI 1030.77 1.40 +0.14 -0.19 1032.76
印尼 .JKSE 3752.67 -28.12 -0.74 +1.33 3703.51
菲律宾 .PSI 4282.77 -8.95 -0.21 +1.94 4201.14
越南 .VNI 390.20 -0.99 -0.25 -19.49 484.66
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(完)
--编译/审校 田建华/王洋
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