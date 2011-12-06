〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,未受韩国SK能源炼厂断电影响

路透新加坡12月6日电---亚洲柴油市场周二下跌,未受韩国SK能源意外断电的影响.断电使该公司在韩国蔚山炼厂的一些部门受到影响.
1月柴油裂解价差跌0.2美元,较迪拜原油每桶高17.88美元,尽管韩国东南部石油和石化中枢蔚山意外断电,导致SK能源关闭其日产能84万吨炼厂的部分部门.
SK能源断电引发的柴油交货推迟料将对市场产生一些影响,但当地交易员表示由於亚洲市场仍然需求疲软,影响可能会减弱.印尼12月柴油进口仍然稳定,中国国内柴油需求继续持稳.
一位知情人士透露,SK能源仍在分析形势,以确定是否应当推迟柴油交货.
1月柴油裂解价差跌0.2美元,较迪拜原油每桶高17.88美元.
1月航煤裂解价差跌0.22美元,至每桶19.21美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.73 125.13 124.93 125.95 -1.02 -0.81
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.03 125.43 125.23 126.45 -1.22 -0.96
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.04 126.44 126.24 127.60 -1.36 -1.07
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.79 127.19 126.99 128.15 -1.16 -0.91
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.85 126.05 -1.20 -0.95
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.41 125.55 -1.14 -0.91 (完)
--编译 李春喜;审校 田建华