〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差上涨,受需求预期提振

路透新加坡12月6日电---周二亚洲石脑油裂解价差上涨,受市场对该油品需求预期提振.
1月上半月石脑油价差上涨11.10美元至每吨86.45美元.
在中东,Tasweeq标售两批石脑油船货,一批是在1月19-20日装运的5万吨船货,一批是1月29-30日装运的3万吨船货,招标将於12月12日结束,但有效期直至12月14日.两批船货均从Ras Laffan装运.
汽油方面,Tasweeq标售149.4万桶97号汽油,船期为2012年1-6月,以及25.8万桶90号汽油,船期为1月29-30日,招标将於12月12日结束.上述船货将从Mesaieed装运.
越南Petrolimex敲定了2012年汽油期限合约,较目前合约水准稍弱.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格攀高3.00美元,至每吨908.00美元.
1月上半月裂解价差攀升11.10美元,报每吨86.45美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 907.50/908.50 905.00 +3.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 98.42/98.52 98.14 +0.33
97号现货汽油GL97-SIN 114.45/114.55 116.30 -1.80
95号现货汽油GL95-SIN 112.75/112.85 114.60 -1.80
92号现货汽油GL92-SIN 110.75/110.85 112.60 -1.80
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 12.23/12.43 14.46 -2.13 (完)
--编译 田建华;审校 王洋