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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 21:36 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油1月/2月跨月价差大幅反弹,上涨1.00美元

路透12月6日电---亚洲燃料油即期市场三个交易日以来首次走坚,1月/2月跨月价差大幅反弹1.00美元至每吨8.00美元上方,尽管成交量温和.

交易员表示,反弹受技术面驱动,因基本面依旧未见大的变化,对於即将成为即期合约的跨月价差点价兴趣或增强.

"没有什麽变化-市场相较于最近三个月相对疲弱,但仍然坚挺..."一位在新加坡的交易员说.

1月/2月成交量不足10万吨,与前一日相仿.12月/1月连续第二日下滑.

其它合约大体持稳,从2月/3月以後的月份,跨月价差趋陡0.13-0.25美元.

380-cst燃料油的现货升水连续第二日保持在低迷的水准,为每吨升水约11.00美元.

1月燃料油裂解价差贴水收窄0.21美元至5.32美元.2月合约则走坚0.13美元至每桶较迪拜原油贴水5.92美元.

180-cst燃料油下跌5.75美元至每吨683.00美元.380-cst燃料油下滑5.28美元至每吨644.13美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 682.75 683.25 683.00 688.75 -5.75 -0.83

现货380CST燃料油 FO380-SIN 664.00 664.25 664.13 669.40 -5.28 -0.79

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 680.00 682.00 681.00 687.00 -6.00 -0.87

380CST船用燃料油升水 16.00 17.75 16.88 17.60 -0.72

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF14.50 15.00 14.75 15.20 -0.45 -2.96

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF11.00 11.10 11.05 10.95 0.10 0.91 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

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