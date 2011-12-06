更正:〔加拿大央行〕维持指标利率在1.00%不变,料欧元区危机较预期更严重

(更正:内文第一段"央行没有暗示即将升息"译文有误,应改为"央行没有暗示即将降息")
* 加拿大央行维持指标利率在1.00%不变,未暗示最终会升息还是降息
* 加拿大央行重申有相当规模的货币政策刺激,金融系统运作良好
* 加拿大央行称下半年成长略强於预期,因家庭支出和企业投资强劲
* 加拿大央行称料外部前景转弱将损及加拿大未来的成长
* 加拿大央行称加元的持续强势是对经济竞争力的挑战之一
* 加拿大央行称总体CPI略强於预期,将会因来自食品和能源的压力减弱以及过度供应而下降
* 加拿大央行称核心通胀略高於预期,将会因产出缺口在2013年多数时间持续而回落
* 加拿大央行称目前预计欧洲衰退的程度较10月的预期更为严重
* 加拿大央行称需要采取进一步举措遏制欧债危机扩散
* 加拿大央行预计美国成长略强於预期,但有数个因素将给美国成长施压
路透渥太华12月6日电---加拿大央行周二维持指标利率不变,预计欧洲经济衰退将较之前预期的"更严重",但央行没有暗示即将降息.
加拿大央行其利率声明中明确表示,"全球金融市场的情况恶化,因欧洲主权债信危机加剧.需要采取额外举措抑制欧洲危机扩散."
六周前加拿大央行在其季度预估中假设欧洲危机将受到抑制.央行总裁卡尼在11月底指出欧洲危机"刚刚得到控制."
但正面消息方面,加拿大央行称,该国的主要贸易夥伴美国的成长较预期略为强劲,但欧洲和其他因素将拖累成长.央行还指出,中国和其他新兴市场成长仍然强劲,但看似正在放缓.
央行重申,整体而言,下半年加拿大经济成长应该略强於预期,家庭和企业支出强劲.
但它补充说,"接下来,外围前景走弱预料将拖累加拿大GDP成长.经济亦继续面临竞争力挑战,包括加元持续强劲."
加拿大央行仍然预计整体和核心通胀将回落,因产出缺口将在2013年多数时间继续存在.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红