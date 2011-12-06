〔美国股市〕开盘基本持稳,因市场对欧洲前景持谨慎态度

路透纽约12月6日电---美国股市周二开盘基本持稳,投资者对欧债危机的发展仍持谨慎态度.
标普周一稍晚警告将调降欧元区国家评等,但投资者寄望於警告将扶助迫使决策者在本周的欧盟峰会上进行预算调整.
道琼工业指数.DJI上扬16.57点,或0.14%,报12,114.40点.标准普尔500指数.SPX微升0.41点,或0.03%,报1,257.49点.Nasdaq综合股价指数.IXIC小涨2.15点,或0.08%,报2,657.91点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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