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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 23:07 BJT

〔美国热股〕Darden Restaurants重挫逾9%,此前下调2012年财测

路透12月6日电---Darden Restaurants(DRI.N)下调了2012会计年度获利和营收展望区间,因旗下连锁餐馆Olive Garden采取大幅折扣,却未能令顾客数量增长,且损及获利.

Darden Restaurants周二早盘重挫9.26%,报43.33美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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