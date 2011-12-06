版本:
中国
债券 | 2011年 12月 6日 星期二 22:59 BJT

〔标题新闻〕惠誉称法国的经济基本面支撑其AAA评级,但该国吸收未来冲击的空间有限

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7N63U3]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐