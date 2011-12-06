〔美国热股〕中国医疗被指欺诈,股价大跌

路透12月6日电---中国医疗(China Medical Technologies Inc)CMED.O股价周二跌逾四分之一,触及纪录低位.此前网络研究公司Glaucus Research Group在一份报告中称,中国医疗此前有欺诈投资者行为,即该公司执行长精心安排了一场收购案,侵吞该上市公司约2,000-2,300万美元资金.
周五早盘交易中,该公司股价大跌17.46%%,至2.79美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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