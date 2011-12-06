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债券 | 2011年 12月 7日 星期三 00:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为7.66

路透华盛顿12月6日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.000

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.000

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 16.18%

投标倍数 7.66

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,005,749,300

总投标 268,248,479,500

竞争性投标得标 34,767,059,600

非竞争性投标得标 238,689,700

FED附加 2,418,028,000

发行细节

发行日 2011/12/08

到期日 2011/01/05

CUSIP码 9127954A6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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