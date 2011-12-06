〔欧洲汇市〕英镑兑美元走势艰难,对欧洲局势的忧虑引发抛售风险货币

* 英镑兑美元下跌,对EFSF的警告引发抛售风险资产

* 英镑兑欧元走势艰难;利好的德国数据与英国数据形成对比

* 分析师预期英镑将跟随欧元走势,建议逢高抛售

路透伦敦12月6日电---英镑兑美元周二下跌,受欧元走软拖累,此前欧洲金融稳定机构(EFSF)遭警告或调降其评级,彰显出如果欧洲领导人未能在本周稍晚就化解债务危机达成协议,欧元区国家或面临的财政压力.

英镑兑欧元下滑,此前数据显示德国工业订单强於预期,而与之形成对照的是,英国零售销售且楼市调查数据疲软,则凸显出英国经济的脆弱.

在标准普尔将EFSF的AAA评级置于"负面"观察名单後,英镑跌至日低.几日後,欧盟领导人将举行会议,拿出长期的欧元区债务危机解决方案.

英镑兑美元GBP=D4日内跌0.5%,报1.5567美元.英镑走低,下档目标位为1.5423美元,为10月初以来最低.

许多市场人士认为,如果本周稍晚欧盟领导人达成确保欧元区国家削减债务的财政协议,欧元会走强,那麽英镑的压力将有所缓解.

但加拿大帝国商业银行(CIBC)汇率策略师Jeremy Stretch称,英镑若升向1.5750美元,会是抛售良机,因英国经济基本面持续疲软.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%至0.8595英镑.若欧元进一步走强,或上指0.8620英镑的上周高位以及0.86388英镑的100周移动均线切入位.

许多市场人士认为,英国经济若持续放出疲软迹象,将伤及英镑,因脆弱的经济会令英国央行继续从市场中购买资产,这将导致市场中充斥英镑.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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