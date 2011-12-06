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债券 | 2011年 12月 7日 星期三 01:24 BJT

〔标题新闻〕盖特纳称ECB为解决欧债危机发挥积极作用,淡化FED将出资助IMF参与欧洲救助传言

ECB:欧洲央行

FED:美联储

IMF:国际货币基金组织

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