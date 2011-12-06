〔英国债市〕英债上扬,因标普评级警告和30年期公债标售结果良好

路透伦敦12月6日电---英债周二上涨一个大点,表现胜出可比德债.标准普尔警告欧元区15国评级可能遭下调後英债上涨,而30年期英国公债标售结果稳健则进一步助推涨势.

英国债务管理局(DMO)公布盘中稍早标售的17.5亿英镑30年期英债GB30YT=RR投标倍数为1.989倍後,较长期英债带领市场走高.

30年期英债收益率大跌12个基点,尾盘报3.20%,标售结果公布前一度下跌3个基点.

10年期英债收益率则下跌9个基点,报2.26%,与可比德债收益率利差收窄9个基点至6个基点.

3月英债期货FLGH2收高101个跳动点,报114.34,表现超过可比德债期货91个跳动点.

"标售结束後出现了非常强劲的收益率曲线趋平利多走势,"花旗分析师Jamie Searle表示."也受到昨日标普声明扶助."

标准普尔警告称,如果欧盟领导人在本周峰会上不能就如何解决债务危机达成协议,其可能史无前例地调降欧元区多个国家的信用评级.[ID:nL5E7N542W].

这有可能令投资者出脱德国公债和其他传统意义上低风险的欧元区公债,并转移到英国和美国公债等视作安全的资产上.

Searle还表示,由於年底临近,成交量清淡放大了英债的走势.

周三英国国家统计局将公布10月生产数据.分析师预计继9月上涨0.2%後,10月制造业产出料将下跌.

一如近期的其他数据,该数据也不会影响英债市场,这是由於投资者的注意力仍放在周五欧元区领导人峰会的消息上.预计会上,领导人将讨论加强该地区财政纪律的举措.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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