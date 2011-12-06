〔欧洲股市〕收低,Metro发出盈警令股价暴跌

* 泛欧绩优股指数300指数收低0.4%

* 零售股跌幅居前,Metro因发出盈警股价暴跌

路透伦敦12月6日电---欧洲股市周二在震荡交投中下跌,市况淡静,零售股领跌,此前全球第四大零售商Metro (MEOG.DE)发出盈利警告,称欧元区债务危机损及消费者信心.

标准普尔可能调降欧元区15个成员国主权信贷评等的警告增加投资者的不安情绪,尽管欧洲领导人将在周五欧盟峰会上就遏制欧债危机的激进举措达成一致的乐观情绪扶助限制股市跌幅.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%,报989.67点,稍早低见985.67点.该指数在11月底触及三周低位後上升约11%,但今年迄今下跌11.5%.成交量为90天均值的77.5%.

德国零售商Metro跌幅最大,暴跌13.9%,成交量较其90天均值多近五倍,STOXX欧洲600零售指数.SXRP下滑2.1%,跌幅居各板块之首.

投资者密切关注12月8-9日举行的欧盟峰会,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔决心修改欧盟条约,对超出赤字目标的国家实施强制性惩罚.

"如果欧洲领导人能拿出具体举措,预计市场将出现一些乐观情绪,但只有这些举措得以落实,市场的乐观情绪才会维持,"管理着7亿美元资产的Bedlam Asset Management的基金经理Felicity Smith说.

"但如果欧洲领导人未达成一致,则股价大幅回落的风险犹在.投资人应该聚焦有盈利增长能力,资金能自给且不受周期影响的个股."

英国富时100指数.FTSE小涨0.01%,报5,568.72点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.27%,报6,028.82点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.68%,报3,179.63点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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