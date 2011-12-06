〔欧元债市〕法国公债表现落後於德债,此前标普发出评级调降警告

* 法国公债收益率上升,此前标准普尔称或下调欧元区15个成员国评等

* 在周五欧盟峰会举行前,意大利10年期公债收益率下跌

* 标普的评等下调警告施压欧盟领导人,促使其采取行动应对区内危机

路透伦敦12月6日电---法国公债收益率(殖利率)周二上涨,此前标准普尔警告可能下调欧元区15成员国的信贷评等,但消息对指标德债影响有限,在本周欧盟峰会举行前,投资人对大举建仓持谨慎态度.

法国公债表现不及可比德债和意大利公债,此前标普警告称,如果在周五欧盟峰会上,决策者不能就抗击危机的全面计划达成一致,可能采取前所未见的行动,将欧元区17国中15国的评等下调,将法国AAA评等下调两个级别,德国评等调降一个级别.

此前,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐同意透过修改欧盟条约,实施针对整个欧元区的预算纪律.

法国10年公债FR10YT=TWEB收益率上升11个基点,至3.25%,和可比德债的利差扩宽12个基点,至111个基点.

惠誉称,法国的经济基本面支撑其AAA评级,但该国吸收未来冲击的空间有限.

标普周二表示,可能将欧洲金融稳定机构(EFSF)长期评级下调一或两个级距.若一个或多个AAA评级的欧元区国家评级遭遇下调,则可能下调EFSF评级.[ID:nCN1265982][ID:nCN1266018]

EFSF发行的10年期债券收益率EUA1G0AB4=TWEB日内几无变动,但较可比德债的利差小幅走宽.上周欧元区领导人同意扩容EFSF.

10年期意大利公债较可比德债利差收窄8个基点,至375个基点,因意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌至6%以下,为10月底来首见.

12月德债期货FGBLc1扳回稍早大部份跌幅,收低4个跳动点,报134.78.

指标10年期德债收益率跌2个基点,报2.13%,较可比美债利差走宽的幅度收窄,但德债表现不及英债.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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