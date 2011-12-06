〔纽约期市〕可可期货因供给充裕而触及三年低位,其他软商品表现不一

路透纽约/伦敦12月6日电---可可期货周二跌至三年低位,而其他软商品表现不一,尽管稍早标准普尔对长期持续的欧债危机发出警告给市场带来压力.

标准普尔警告称,如果欧盟领导人在本周峰会上不能就如何解决债务危机达成协议,其可能史无前例地调降欧元区多个国家的信用评级.[ID:nL5E7N542W].

标普发布警告後全球股市停止上涨,多数欧元区公债收益率均上涨,但有关地区领导人可能因此采取更果断举措的观点,给欧元提供部分支撑.

部分人认为宏观面消息不佳,而可可期货则受主要产地西非的充裕供给拖累.

伦敦3月可可期货LCCH2收低13英镑,报每吨1,407英镑.该合约稍早一度跌至纪录低位1,398英镑,为次月合约2008年12月以来最低.

ICE-3月可可期货CCH2大跌38美元,或1.7%,收报每吨2,168美元,为次月合约2008年末迄今最低.该合约一度触及2,161美元的盘中低点.

过去的一个月,指标ICE-3月合约已下挫了逾20%.

ICE-指标3月原糖期货SBc1升0.10美分,收於每磅24.18美分.伦敦3月白糖期货LSUc1收涨1.00美元,至每吨625.40美元.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2下挫0.65美分,收报每磅2.3575美元.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收高4美元,报每吨2,010美元.(完)