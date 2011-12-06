版本:
中国
债券 | 2011年 12月 7日 星期三 03:55 BJT

〔标题新闻〕意大利央行高管称欧洲央行将采取一切必要行动扶助抗击经济滑坡和债务危机

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E7MG001]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐