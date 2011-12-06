〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于空头回补和逢低买盘

路透芝加哥12月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,受助于空头回补和逢低买盘.
涨势受限且成交清淡,因担忧欧债危机
标准普尔周一下午称,可能调降15个欧元区成员国的评等.
油世界称,中国可能在未来几周增加大豆进口,因该国库存仍然较低.
韩国寻求购买15万吨2013年1-6月运抵的非转基因黄豆.
CBOT-1月大豆合约SF2收高3-1/4美分,每蒲式耳11.29-1/2美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1跌0.09美分,至每磅49.98美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1升1.1美元,报每吨282.2美元.
今日CBOT大豆预估成交量为155,752口,豆油为65,132口,豆粕为56,808口.
以下为CBOT农产品期货在1953GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 596.50 5.50 0.9% -5.2%
CBOT大豆Sc1 1129.50 3.25 0.3% -19.0%
CBOT豆粕SMc1 282.20 1.10 0.4% -23.8%
CBOT豆油BOc1 49.98 -0.09 -0.2% -13.4%
CBOT小麦Wc1 613.00 1.50 0.3% -22.8%
CBOT稻米RRc1 1459.50 21.00 1.5% 4.3%
欧盟小麦BL2X1 179.50 -0.25 -0.1% -28.9%
美国原油期货CLc1 101.21 0.22 0.2% 10.8%
道琼工业指数.DJI 12,203 105 0.9% 5.4%
现货金XAU= 1727.64 6.15 0.4% 21.7%
欧元/美元EUR= 1.3409 0.002 0.1% 0.5%
美元指数.DXY 78.4970 -0.0750 -0.1% -0.7%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1848 -8 -0.4% 4.2%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿