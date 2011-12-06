〔纽约期市〕ICE期棉因轻度空头回补收高,市场关注本周USDA报告

路透纽约12月6日电---期棉周二收高,分析师称因投资者轻度空头回补,此前市场测试交易区间的上端,同时亦关注周五将公布的一份政府作物报告.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收升1.59美分,或1.7%,收报每磅93.81美分.

ICE Futures数据显示,周二成交量为约11,300口,较30日均值低逾50%.

独立期棉分析师Mike Stevens表示,棉花期货上周守住90美分关口之後,正在"朝向交投区间的上端移动".

他说,3月期棉上方的移动均线是投资者在市场买盘的指标水平.

根据汤森路透数据,这其中包括20日移动均线切入位94.33美分、40日移动均线96.44美分和部分投资者使用的55日移动均线约97.76美分.

分析师称,市场可能在周五美国农业部(USDA)公布月度供需报告前,都保持在90-94美分的区间内.

USDA预计将下调2011/12年美国棉花产量和出口预估.

USDA在11月供给报告中曾预计,2011/12年美国棉花产量将在1,630万包,低於此前一个月的1,661万包.

市场关注的另一份政府报告是USDA将於周四公布的一周出口销售数据,这将提供美国棉花出口销售情况的参考.

交易所数据显示,周一棉花市场未平仓合约为139,061口,之前一日为137,826口.

洲际交易所数据显示,周一总成交量为10,239口,高於此前一天的7,901口.(完)