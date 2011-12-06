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债券 | 2011年 12月 7日 星期三 04:40 BJT

〔标题新闻〕欧洲领导人将在本周峰会上讨论增强区内救援基金火力,或包括令EFSF和EMS共存-FT

EFSF:欧洲金融稳定工具

ESM:欧洲稳定机制

FT:金融时报

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7B512D]

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