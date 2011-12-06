〔金属期市〕期铜跌逾1%,因标普警告欧元区国家评级且担心中国经济

* 铜价跌逾1%,因欧元区忧虑持续

* 亚洲经济体面临"下档风险增大"拖累铜市

* 市场在欧盟峰会、欧洲央行会议前保持谨慎

* 周三将公布德国10月工业生产数据

路透纽约/伦敦12月6日电---铜价周二跌逾1%,因标准普尔近期警告或调降欧元区国家评级,且担心中国经济成长或进一步放缓,限制中国对铜的需求前景.

铜价三日来首次下跌,跟随全球股市和欧元等其他风险资产走势.标普周一晚间警告称,可能调降15个欧元区国家债信评级,其中包括德国、法国等评级最高的国家.

铜价进一步承压,此前亚洲开发银行(ADB)称,东亚新兴经济体动能仍然强劲,但该地区面临的风险较三个月前更为严峻,因欧洲债务危机和美国经济脆弱可能会将全球经济拖入另一场衰退.ADB亚洲发展展望称,包括东盟、中国、香港、韩国和台湾在内的该地区2012年经济增长率预计为7.2%,低於今年的7.5%.[ID:nCN1264440][ID:nCN1264278]这消息引发投资者担忧如果经济环境恶化,中国对铜的需求可能放缓.中国铜需求量占全球总需求量的近40%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌105美元,或1.3%,收报每吨7,835美元.周一未平仓规模增加逾5,700口,至298,590口,为4月来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2跌4美分,收於每磅3.5755美元,盘中交投于3.5250-3.5830美元.

一周伊始,合约成交量仍旧清淡.汤森路透初步数据显示,在纽约市场尾盘成交量略高於40,000口,较30日均值低三分之一.

三个月期锡CMSN3尾盘未有成交,最新报每吨20,300美元,上日收报19,900美元.但合约价格仍较4月触及33,600美元纪录高位低约40%.

以下为1920GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 357.50 -4.05 -1.12 444.70 -19.61

LME期铝 2112.00 -18.00 -0.85 2470.00 -14.49

LME期铜 7834.00 -106.00 -1.34 9600.00 -18.40

LME期铅 2125.00 5.00 +0.24 2550.00 -16.67

LME期镍 18400.00 -105.00 -0.57 24750.00 -25.66

LME期锡 20300.00 400.00 +2.01 26900.00 -24.54

LME期锌 2044.00 4.00 +0.20 2454.00 -16.71

上海期铝 16170.00 -50.00 -0.31 16840.00 -3.98

上海期铜 57670.00 -290.00 -0.50 71850.00 -19.74

上海期锌 15670.00 -45.00 -0.29 19475.00 -19.54

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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