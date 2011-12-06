〔美国股市〕道琼工业指数收升0.43%,Nasdaq指数收跌0.23%

美国金融：特朗普下令检讨银行业监管规定，包括多德-弗兰克法案

路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨。这一行动招致民主党人的抨击，称他的命令缺乏实质内容，而且完全与华尔街银行家站在一起。