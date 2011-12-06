〔全球金市〕金价走强,因标普警告调降整体欧元区及其纾困基金的评等

* 技术性卖盘令金价连续第二日承压
* 欧盟峰会和欧洲央行会议在即,市场保持谨慎
* 周三将公布美国消费者信贷数据
路透纽约/伦敦12月6日电---金价周二走强,扳回最初的跌势,因标准普尔威胁调降包括核心经济体在内的整个欧元区及其金融援助基金的债信评级.
金价攀升,投资者在上日大跌後回补空仓.近来金价走势跟随股市,因此亦受到美股尾盘走高的支撑.
1937GMT,现货金XAU=升0.3%,至每盎司1,725.99美元,盘中低见每盎司1,701.99美元的近一周低位.上日金价大跌1.4%.
美国2月期金GCG2结算价下跌0.20美元至每盎司1,731.80美元.成交量较30日均值低约60%,有交易商表示,金价12月走势恐令人失望,因许多人提前结束交易.
金价起初受到技术性卖盘打压,此前在周一跌破100日移动均线关键支撑位.
"技术上来看,长期图表一直有利於空头.近期金价似将处於整理格局,难以突破上周1,700-1,760美元的交投区间."PVM Futures的贵金属经纪人Carlos Perez-Santalla表示.
投资者将密切关注周五在布鲁塞尔召开的欧盟峰会,焦点是加紧财政一体化的新规.分析师表示,峰会若是令希望落空,或导致剧烈的市场反应,决策者由此可能不得不迅速作出重新评估.
投资者也将同样密切关注周四的欧洲央行会议,会上料将连续第二个月调降主要利率.
现货钯金XPD=升5.6%,为每盎司665.47美元,一度触及三周高位.
现货银XAG=升2.1%至每盎司32.69美元,而现货白金(铂金)XPT=微升0.3%,报每盎司1,520.75美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX黄金期货 GCZ1 1731.80 -2.70 -0.2 1705.70 1732.50 116,348
COMEX白银期货 SIZ1 32.744 0.372 1.1 31.650 32.870 33,333
COMEX铂金期货 PLF2 1524.00 -8.50 -0.6 1500.60 1528.00 7,937
COMEX钯金期货 PAZ1 670.90 24.40 3.8 630.05 673.65 3,866
现货金 XAU= 1725.99 4.50 0.3 1702.85 1728.20
现货银 XAG= 32.690 0.670 2.1 31.630 32.780
现货铂金 XPT= 1520.75 4.26 0.3 1503.50 1525.00
现货钯金 XPD= 665.47 35.25 5.6 631.23 669.22
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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