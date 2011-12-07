〔美国债市〕公债价格下滑,本周ECB会议前市场交投清淡(更新版)

(新增报价表格)

* 公债价格在清淡交投中下滑,投资者选择观望

* 美联储买入25亿美元长期公债

* 市场成交量预计将因ECB会议和欧盟峰会上扬

* 美国四周期国库券标售吸引创纪录需求

路透纽约12月6日电---美国公债价格周二下滑,交投清淡,投资者等待本周稍晚在欧元区召开的重要会议.这可能是暴风雨前的平静.

欧洲央行(ECB)预计将在周四会议下调利率,并为银行业提供超长期流动性操作.

随後周五将召开欧洲峰会,投资者密切关注是否有迹象显示领导人将提出遏制欧洲财政问题的全面解决方案.

"看似许多账户都持观望态度,预料从周四开始的七到八个交易日内,市场活动将会相当活跃."Guggenheim Partners美国公债交易部主管Jason Rogan称.

财政部下周将出售三年期、10年期和30年期公债,以及五年期通膨保值债券(TIPS),市场成交量估计亦会因此上扬.

美国联邦储备理事会(FED)将在下周二发布最近政策会议的记录.

今日下午公债价格加速下跌,收益率则触及盘中高位,此前金融时报报导称,欧洲正在讨论增强救助基金,可能同时有两支救助基金.

不过,美债收益率仍处在近期波动区间内.

自11月初以来,指标10年期美国公债收益率US10YT=RR基本在1.90-2.10%之间波动.

10年期公债价格最新下跌5/32,收益率报2.08%,高於周一尾盘的2.03%.

避险需求盖过了美国经济数据改善引发的卖压.

周一晚些时候标准普尔警告,可能下调包括德法在内的欧元区15个国家债信评级,但美国公债几乎未受此影响.不过标普声明发布前,有传言称该机构即将采取行动,美债因此一度上涨.

周二,标普表示如果欧元区多数国家评级遭到调降,也将考虑下调欧洲金融稳定机构(EFSF)的AAA评级.

"欧洲方面传出的消息称,德国和法国正在竭尽全力.这在目前限制美债价格走势."Wunderlich Securities美国公债交易部主管Mike Franzese表示.

德国总理梅克尔和法国总统萨科奇希望改变欧盟规则,对那些超出赤字目标的欧元区国家加以强制惩罚.该举措意在恢复市场信心,防止危机失去控制.

投资者希望欧元区成员国就具有凝聚力的财政一体化结构达成一致.这一举动可能令欧洲央行(ECB)充当欧元区外围国家公债的後盾,并促成国际货币基金组织(IMF)帮助陷入困境的国家融资.

"如果上述情况未能成真,股市将会下跌,债券则上扬,收益率将会回到近期低位."Sterne Agee & Leach首席固定收益策略师Sharon Stark表示.

供给方面,美国财政部标售了350亿美元四周期国库券,吸引了创记录的旺盛需求,得标利率为零.[ID:nCN1266426]

一部分分析师认为,如果欧洲国家评级下调的担忧令投资者远离该地区评级最高的公债,短期美国公债的需求有可能增加.

美联储周二亦买入25.1亿美元2036-2041年到期的公债.这是卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分,旨在降低长期利率以提振经济.

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价格 变动 收益率%

两年期US2YT=RR 99-32/32 (+01/32) 0.254

五年期 US5YT=RR 99-22/32 (-02/32) 0.939

10年期US10YT=RR 99-09/32 (-14/32) 2.080

30年期US30YT=RR 100-22/32(-1-12/32) 3.090 (完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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