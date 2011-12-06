〔加拿大股市〕收低,蒙特利尔银行业绩不及预期拖累金融股

路透多伦多12月6日电---加拿大股市周二收低,因投资者仍担心欧元区的稳定,同时蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)(BMO.TO)季度获利令人失望,权重的金融类股承压.
金融类股下跌1.3%,加拿大股市因此受到拖累并下跌.该国第四大银行蒙特利尔银行以3.5%的幅度领跌,报57.74加元,之前该公司公布的季度业绩不及分析师预估.
金融类股中,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)下跌0.9%至47.89加元.加拿大皇家银行(RY.TO)跌1.6%至48.50加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低38.08点,或0.31%,报12,081.25点.10项分类指数中八项收挫.
标准普尔在24小时内第二次对欧元区发出警告.该机构周二表示可能下调欧洲金融稳定机构(EFSF)的债信评级,而欧洲领导人此时正尽力为地区债务危机寻找政治解决方案.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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