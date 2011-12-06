〔美国股市〕道指和标普500指数收涨,寄望於欧盟峰会出台解决危机方案

* 投资者对欧盟峰会的乐观情绪升温

* 3M在公布财测後股价上扬,Darden重挫

* 道琼工业指数收高0.4%,标准普尔500指数小涨0.1%,Nasdaq指数回落0.2%

路透纽约12月6日电---美国股市周二涨跌互现,道指和标普500指数收涨,投资者押注欧洲领导人本周将采取包括增强金融救助基金在内的强有力举措以结束债务危机.

提振市场乐观情绪的最新因素是金融时报的报导.该报援引欧洲高层官员报导称,欧洲领导人将在峰会上讨论增强救助基金实力.

在周四和周五举行的峰会上,德法两国料将试图迫使对欧盟条约进行修改,对超过赤字目标的国家实施强制性惩罚,以重振市场信心.

"人们预计将有一些重大的,激进的举措被提出来,因此人们寄望此次峰会将有好消息传来,"旧金山Wedbush Morgan的董事总经理Stephen Massocca称.

对欧洲将控制危机的乐观情绪在近几日意大利和西班牙公债收益率骤降中得到反映.这两国的公债收益率从被许多人视为不可维系的水平回落.

"你必须关注的是目前公债的收益率水平,因此,如果消息未影响欧元区外围公债,就不会影响到股市,"Massocca称.

周二,投资者未受标普警告将调降15个欧元区成员国评等的消息影响.标普周二警告称,将调降欧元区救助基金的信用评级.

"17个欧元区成员国中15个可能被降级,市场在这样的背景下显示出的韧性令人鼓舞,"辛辛那提Schaeffer's Investment Research的高级技术分析师Ryan Detrick表示.

道琼工业指数.DJI收升52.30点,或0.43%,至12,150.13点;标准普尔500指数.SPX上涨1.39点,或0.11%,至1,258.47点.Nasdaq指数.IXIC收跌6.20点,或0.23%,至2,649.56点.

在一份临时报告中,欧盟主席范龙佩告诉欧洲领导人,收紧对欧元区财政政策的监管可以通过迅速对欧盟条约稍加调整来实现.

通用电气(GE.N)是涨幅最大的道指成份股,攀升2.4%,报16.72美元,之前贝尔斯登将该股评级上调至"表现超越大盘",称金融基本面强劲,且预计将提高股息.

同为道指成份股的3M Corp (MMM.N)股价上扬1.5%,报82.13美元,之前该公司预计2012年获利和营收将基本符合预期,且利润率将小幅增加.

美国航空的母公司AMR Corp AMR.N大涨67%,报0.70美元,之前该公司任命其财务主管Beverly Goulet为公司首席重组官,负责公司的破产重组.

下跌股方面,Darden Restaurants Inc (DRI.N)重挫12.4%,报41.82美元,之前该公司削减2012年获利和营收预期.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约62亿股,低於79.5亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股数分别为1,498和1,476家,Nasdaq市场为1,079和1,405家.(完)

--编译 母红;审校 张涛

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