〔纽约汇市〕欧元兑美元持平,欧洲央行政策会议及欧盟峰会即将举行

* 标准普尔的警告增加欧盟领导人压力

* 在本周欧洲央行政策会议和欧盟峰会举行前,欧元持稳

* 瑞郎大幅下跌,因臆测瑞士央行干预

路透纽约12月6日电---欧元兑美元周二持平,此前有关欧洲领导人将在本周峰会上讨论增强其救援基金的报导,抵销了标准普尔警告或全面下调欧元区国家信贷评等的影响.

瑞郎兑欧元和美元双双下跌,因臆测瑞士央行可能干预及上调目前设在1.20美元的欧元/瑞郎下限.

在欧洲央行周四政策会议及周五关键的欧盟峰会举行前,市场处於观望状态.对欧洲决策者将提出一套综合方案应对区内债务危机的乐观情绪近期扶助欧元.

"市场对会议将取得一些进展抱有很高希望,"Western Union Business Solutions企业外汇交易员Adam Smith说.

金融时报网页援引欧洲高级官员的消息称,欧洲领导人将在本周峰会上讨论增强区内救援基金.

报导称,增强援助基金或包括同时使用两个单独的工具.根据官员的消息,欧洲领导人将考虑即使当新的5,000亿欧元欧洲稳定机制(EMS)在2012年中生效,容许现有的4,400亿欧元欧洲金融稳定工具(EFSF)继续运作.