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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 23:46 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透12月7日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/02/11 较上周 较上年 12/02/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 334.1 -5.0 -15.1 336.1 1.3 -19.8

馏分油 141.1 1.7 -18.1 141.0 2.5 -19.2

汽油 215.4 6.0 -4.6 215.0 5.1 1.0

取暖油 39.1 0.3 -12.3 38.0 -0.5 -14.1

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.4 0.2 0.0 -0.3

煤油型航空燃料 42.4 -0.3 -1.1 42.2 0.1 -3.6

原油日加工量 15.1 0.6 0.5 15.2 0.7 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少60万桶,汽油库存增加70万桶,馏分油库存增加120万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 母红

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