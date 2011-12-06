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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 07:09 BJT

全球外汇市场12月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月6日(二)

2330 - 日本12月路透短观制造业景气判断指数.

2350 - 日本11月外汇储备.

12月7日(三)

0030 - 澳洲第三季国内生产总值(GDP).

0500 - 日本10月领先指标和同时指标.

0645 - 瑞士11月未经季节调整失业率和经季节调整失业率.

0745 - 法国10月贸易收支和进出口数据.

0900 - 意大利10月工业生产.

0930 - 英国10月工业生产和制造业产出.

1100 - 德国10月总工业生产.

-- - 法国总统萨科齐会晤美国财政部长盖特纳.

-- - 英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至12月8日).

-- - 冰岛央行货币政策委员会会议.

1200 - 美国12月2日当周一周抵押贷款指数.

1330 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事拉斯金在里奇蒙联邦储备银行主办的会议中发表讲话(1330).

2000 - 美国10月消费者信贷.

2000 - 新西兰央行利率决定.

2145 - 新西兰第三季制造业销售.

2350 - 日本10月机械订单.

2350 - 日本10月经常帐收支.

2350 - 日本资本流动数据.

2350 - 日本11月银行放贷.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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