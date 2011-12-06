全球外汇市场12月7日主要消息

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12月6日(二)
2330 - 日本12月路透短观制造业景气判断指数.
2350 - 日本11月外汇储备.
12月7日(三)
0030 - 澳洲第三季国内生产总值(GDP).
0500 - 日本10月领先指标和同时指标.
0645 - 瑞士11月未经季节调整失业率和经季节调整失业率.
0745 - 法国10月贸易收支和进出口数据.
0900 - 意大利10月工业生产.
0930 - 英国10月工业生产和制造业产出.
1100 - 德国10月总工业生产.
-- - 法国总统萨科齐会晤美国财政部长盖特纳.
-- - 英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至12月8日).
-- - 冰岛央行货币政策委员会会议.
1200 - 美国12月2日当周一周抵押贷款指数.
1330 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事拉斯金在里奇蒙联邦储备银行主办的会议中发表讲话(1330).
2000 - 美国10月消费者信贷.
2000 - 新西兰央行利率决定.
2145 - 新西兰第三季制造业销售.
2350 - 日本10月机械订单.
2350 - 日本10月经常帐收支.
2350 - 日本资本流动数据.
2350 - 日本11月银行放贷.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 杜明霞
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