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债券 | 2011年 12月 7日 星期三 07:15 BJT

《综述》盖特纳支持法德解决欧洲危机的计划,称欧洲央行应起主要作用

* 盖特纳称受到欧洲形势发展的鼓舞,欧洲央行的作用很重要

* 标普将评等为AAA的欧元区救助基金评级列入负面观察

* 将担任欧盟峰会主席的范龙佩建议,扩大救助基金规模

* 若修改欧盟条约,英国领袖将要求采取保障措施

路透布鲁塞尔/柏林12月6日电---美国财政部长盖特纳周二对法德解决欧元区主权债务危机的计划表示支持,并称在任何解决方案中,欧洲央行都应起到主要作用.

标普在24小时内对欧元区发出第二个警告,称可能调降欧元区救助基金评级後,盖特纳表达了他(对欧洲)的支持.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐希望修改欧盟条约,向那些超出赤字目标的欧元区成员国实行强制处罚,以恢复市场信心并防止危机失控.

盖特纳说,欧洲迈向"财政联盟"的发展令他受到鼓舞,并强调称欧洲央行在解决危机方面应起到主要作用.

浏览欧元区债务危机相关图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

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