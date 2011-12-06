《综述》盖特纳支持法德解决欧洲危机的计划,称欧洲央行应起主要作用

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 盖特纳称受到欧洲形势发展的鼓舞,欧洲央行的作用很重要
* 标普将评等为AAA的欧元区救助基金评级列入负面观察
* 将担任欧盟峰会主席的范龙佩建议,扩大救助基金规模
* 若修改欧盟条约,英国领袖将要求采取保障措施
路透布鲁塞尔/柏林12月6日电---美国财政部长盖特纳周二对法德解决欧元区主权债务危机的计划表示支持,并称在任何解决方案中,欧洲央行都应起到主要作用.
标普在24小时内对欧元区发出第二个警告,称可能调降欧元区救助基金评级後,盖特纳表达了他(对欧洲)的支持.
德国总理梅克尔和法国总统萨科齐希望修改欧盟条约,向那些超出赤字目标的欧元区成员国实行强制处罚,以恢复市场信心并防止危机失控.
盖特纳说,欧洲迈向"财政联盟"的发展令他受到鼓舞,并强调称欧洲央行在解决危机方面应起到主要作用.
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。