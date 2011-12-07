(重发)《综述》盖特纳支持法德解决欧洲危机的计划,称欧洲央行应起主要作用

(重发以补上缺失内容)

* 盖特纳称受到欧洲形势发展的鼓舞,欧洲央行的作用很重要

* 标普将评等为AAA的欧元区救助基金评级列入负面观察

* 将担任欧盟峰会主席的范龙佩建议,扩大救助基金规模

* 若修改欧盟条约,英国领袖将要求采取保障措施

路透布鲁塞尔/柏林12月6日电---美国财政部长盖特纳周二对法德解决欧元区主权债务危机的计划表示支持,并称在任何解决方案中,欧洲央行都应起到主要作用.

标普在24小时内对欧元区发出第二个警告,称可能调降欧元区救助基金评级後,盖特纳表达了他(对欧洲)的支持.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐希望修改欧盟条约,向那些超出赤字目标的欧元区成员国实行强制处罚,以恢复市场信心并防止危机失控.

盖特纳说,欧洲迈向"财政联盟"的发展令他受到鼓舞,并强调称欧洲央行在解决危机方面应起到主要作用.

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在与德国财政部长朔伊布勒会晤之後,盖特纳发表讲话时称,若欧洲要解决其债务问题,欧元区国家需进行改革为经济增长奠定基础,这非常重要.

他亦呼吁"通过改革建立财政联盟框架,使货币联盟长期而言更加切实可行".同样,各国政府和央行需提供金融支持保护欧洲金融体系,并让各国以可持续的利率水平借款.

"欧洲央行一直在这场危机中发挥着重要作用.很明显其将继续这麽做.当然,这些问题最终只会由政府和央行采取必要措施予以解决,但他们的职责是不同的,"盖特纳称.

在欧盟峰会召开之前,他还会见了欧洲央行总裁德拉吉.这表明华府同样认为,该峰会可能是全球经济的决定性时刻.

盖特纳还将会晤法国、意大利、西班牙和欧盟机构领导人,敦促其采取果断行动.

德拉吉曾暗示欧元区"财政一体化"可激励欧洲央行行动更为果断.该央行一直不愿加大从欧元区受困国家购债的力度,称这样做会使这些政府失去修复财政的压力.

**分歧仍存**

周一在萨科齐与梅克尔宣布将把涉及修改欧盟条约的计划提交布鲁塞尔峰会的几个小时後,标普将包括德法在内的15个国家的信用评等置于负面观察名单,或调解评级.

标普指出,"在如何应对紧迫的市场信心危机,及长期内如何确保增强欧元区成员国的经济、金融和财政一体化的问题上,欧洲决策者仍存在分歧."[ID:nCN1263960]

周二标普继续行动,将欧洲金融稳定机构的AAA评级置于负面观察名单,因其评级取决於欧元区六个AAA级别国家的信用状况.

担任本周欧盟峰会主席的欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)提议赋予规模更大的欧元区永久性救助基金以银行地位,使其可获得欧洲央行融资.

德国目前反对这样的举措,称这有违欧洲央行禁止为各国政府融资的条约.

范龙佩表示德法寻求的欧元区17个成员国实施更严格预算纪律可很快达成,欧盟条约仅需作出一些小改动,或许在许多国家不需要完成全面批准程序.

他还称发行欧元区共同债券应该是一项长期目标.德国则反对欧元区共同债券.

标普警告称如此多的撙节措施将令经济成长放缓,并预测欧元区产出下降的机率达40%.如果某些国家的评级被下调,那麽可能会令部分投资基金出脱这些国家的债券,从而使其借款成本进一步增加.

梅克尔无视标普的警告.德国财长朔伊布勒表示,这是标普敦促欧洲领导人采取行动的一种方式.

不过,欧元集团主席贾克称,他对标普的声明感到惊讶,称其"严重夸大而且不公",因为没有将意大利的新撙节计划考虑在内.

巴黎方面,萨科齐办公室表示,标普上周二做出的此项决定,当时意大利的预算计划和法德要求采取更加严格预算规定的计划都尚未出炉.

**西班牙提供支持**

萨科奇和梅克尔表示,他们希望能在3月就条约修改达成一致,并在法国6月完成总统和立法选举後签署.

他们赢得了西班牙侯任首相Mariano Rajoy的支持,後者周二称将支持新条约.虽然尚未上任,但Rajoy料将与梅克尔和萨科奇会晤,并将於周四在马赛参加欧洲保守领导人会议时概述其政策.

但是,其他部分欧盟国家政府则不愿修改欧盟条约,尤其是英国、爱尔兰和荷兰.(完)