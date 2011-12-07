苹果在华iPad商标权诉讼一审败诉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港12月6日电---《南方都市报》周二报导称，深圳市中级人民法院驳回了苹果公司(AAPL.O)提出的中国一家科技公司侵犯其iPad商标权益的诉讼要求。
苹果证实了这起诉讼案，但拒绝就此进一步置评。
苹果公司在中国的发展不得不面临一些障碍。中国是该公司市场的主要增长区域。今年早些时候，云南省发现了“山寨版”苹果店。
报导称，深圳市中级法院一审驳回苹果要求认定唯冠科技有限公司(深圳)侵权等诉讼请求。从2000年开始，唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标。当时苹果尚未推出iPad平板电脑产品。
iPad在中国的商标专用权对苹果至关重要，苹果正计划在中国开设更多连锁店。苹果高管表示，他们在中国市场的开拓尚浅。
路透未能立即联系到深圳唯冠和深圳中级法院就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。